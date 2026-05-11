Il Giro d' Italia arriva nel Ravennate | tra chiusure e nuovi percorsi ecco le modifiche alla viabilità

Il Giro d'Italia si avvicina nel territorio ravennate e le autorità locali hanno annunciato variazioni alla viabilità per permettere lo svolgimento della corsa. Sono previste chiusure di strade e l’adozione di nuovi percorsi, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di partecipanti e spettatori. Le modifiche saranno in vigore nelle zone interessate dal percorso e coinvolgeranno diverse arterie principali della zona.

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