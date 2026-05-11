Carabinieri che indagano altri carabinieri. Investigatori che accusano gli investigatori che li hanno preceduti di avere chiuso gli occhi davanti alla verità, e addirittura di averla allontanata. Nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco un capitolo delicato riguarda i comportamenti degli ufficiali e i sottufficiali dell'Arma che per primi indagarono - o finsero di indagare - su Andrea Sempio, proseguendo in una linea scaturita già dalle prime indagini sulla morte di Chiara Poggi, e proseguita per anni: quella che indicava in Alberto Stasi il colpevole a tutti i costi. Il primo a venire condannato per falsa testimonianza è stato Francesco Marchetto, comandante della stazione di Garlasco.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il "fascicolo P" da dare a Sempio: faro della Procura sugli investigatori

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