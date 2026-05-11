Se il secondo capitolo ci ha mostrato dove sono finite Andy e Emily vent'anni dopo, il materiale per un ipotetico terzo film esiste già, ed è disponibile in libreria. La scrittrice Lauren Weisberger ha sfornato su Il diavolo veste Prada altri due libri: Revenge Wears Prada, che vede Andy ed Emily socie in affari, e lo spin-off When Life Gives You Lululemons, interamente concentrato sulla nuova vita di Emily Charlton. È probabile che, se lo volesse, Disney potrebbe pescare da qui o inventarsi una nuova storia, anche se su un ipotetico terzo film Meryl Streep, Anne Hathaway ed Emily Blunt hanno ammesso di essere interessate soltanto a una condizione: una buona sceneggiatura.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il diavolo veste Prada potrebbe avere un terzo film: la trama già c'è, ma per noi sarebbe un errore

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IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 | Il trailer | HOT CORN

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Il diavolo veste Prada 2 fa impazzire i critici Il nuovo film basato sui personaggi di Lauren Weisberger sta sbancando i botteghini e sconcerta la critica snob che vorrebbe in cima alle classifiche pellicole impegnate. Ma questa commedia ha tanto da dire. Molt x.com

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