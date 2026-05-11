IBI 2026 il bilancio del weekend italiano | sei vittorie su otto fuori Paolini dentro Musetti e Darderi E lunedì arriva il terzo turno di Sinner
Nel weekend italiano dell’IBI 2026 si sono registrate sei vittorie su otto partite, con il ritiro di Paolini e l’ingresso di Musetti e Darderi nel tabellone. Sabato 9 maggio ha visto un quarto successo consecutivo che ha animato il Foro, anche se si è verificato un episodio negativo. La giornata è stata tra le più memorabili dell’edizione 2026 per quanto riguarda il torneo maschile, con diverse sfide intense e risultati significativi.
Sabato 9 maggio: il “4 su 4” che ha acceso il Foro (con un’unica nota stonata). La giornata di sabato resterà tra le più belle dell’edizione 2026 per quanto riguarda il tabellone maschile. L’Italia ha chiuso 4 su 4 al maschile: oltre al successo di Sinner e Cobolli, sono avanzati al terzo turno anche Pellegrino e Bellucci. Il numero 1 del mondo ha rispettato il pronostico al debutto: Jannik Sinner ha battuto l’austriaco Sebastian Ofner 6-3, 6-4 volando al terzo turno. Una prestazione di gestione, più che di spettacolo, con l’azzurro che ha comandato gli scambi senza forzare troppo, segno di un giocatore consapevole che la corsa al primo titolo romano della carriera passerà soprattutto dalla seconda settimana.🔗 Leggi su Ezrome.it
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