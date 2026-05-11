IBI 2026 il bilancio del weekend italiano | sei vittorie su otto fuori Paolini dentro Musetti e Darderi E lunedì arriva il terzo turno di Sinner

Nel weekend italiano dell’IBI 2026 si sono registrate sei vittorie su otto partite, con il ritiro di Paolini e l’ingresso di Musetti e Darderi nel tabellone. Sabato 9 maggio ha visto un quarto successo consecutivo che ha animato il Foro, anche se si è verificato un episodio negativo. La giornata è stata tra le più memorabili dell’edizione 2026 per quanto riguarda il torneo maschile, con diverse sfide intense e risultati significativi.

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