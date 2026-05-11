Hyundai Nexo debutta in Italia insieme alle nuove stazioni di idrogeno in Lombardia e Piemonte

In Italia, Hyundai ha presentato il modello Nexo 2026, un SUV a celle a combustibile alimentato a idrogeno. Contestualmente, sono state inaugurate nuove stazioni di rifornimento in Lombardia e Piemonte, creando una rete di distribuzione dell’idrogeno nel Nord del paese. Questa iniziativa consente al veicolo di essere utilizzato nelle regioni settentrionali e di raggiungere altre aree europee dove l’infrastruttura è più sviluppata.

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Con Hyundai NEXO 2026, l’idrogeno torna su strada in Italia con un SUV fuel cell che, ora, può sfruttare una rete di rifornimento che lo rende utilizzabile nel Nord Italia, tra Lombardia e Piemonte, così da arrivare in Europa dove l’infrastruttura è più matura. I numeri di Hyundai NEXO 2026. La nuova Hyundai NEXO è un’auto elettrica nella trazione, ma non si ricarica alla colonnina come una EV tradizionale. L’energia viene prodotta a bordo da una cella a combustibile alimentata a idrogeno, mentre alle ruote arriva la spinta di un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 150 kW, pari a 204 CV, con 350 Nm di coppia. Le prestazioni sono bilanciate: lo 0-100 kmh richiede 7,8 secondi con i cerchi da 18 pollic, la velocità massima è di 176 kmh, ma il dato più importante resta l’autonomia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Hyundai Nexo debutta in Italia insieme alle nuove stazioni di idrogeno in Lombardia e Piemonte ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Debutta in Italia Nuova Hyundai Nexo a idrogeno Notizie correlate Hyundai NEXO: il SUV all’idrogeno che sfida i limiti delle batterie? Punti chiave Come può l'idrogeno superare i limiti delle batterie nei lunghi viaggi? Quanto tempo serve davvero per rifornire la NEXO ai... Hyundai NEXO, la prova de Il Fatto.it – L’idrogeno che convince su strada – FOTO‹ › 1 / 6 hyundai nexo ‹ › 2 / 6 hyundai nexo ‹ › 3 / 6 hyundai nexo ‹ › 4 / 6 hyundai nexo ‹ › 5 / 6 hyundai nexo ‹ › 6 / 6 hyundai nexo La nuova... Argomenti più discussi: Ho guidato la Hyundai Nexo 2026: l’idrogeno sfida l’elettrico con 826 km di autonomia; Hyundai NEXO 2026, il SUV a idrogeno percorre 826 km e si rifornisce in 5 minuti; Alla guida di Nexo, l'auto a idrogeno di Hyundai. Un rifornimento da 826 km in pochi minuti; Ho provato un SUV che perde acqua, ma non è una cattiva notizia. La mobilità a idrogeno secondo Hyundai passa anche dalla nuova NexoLa mobilità a idrogeno consolidare la propria presenza anche in Italia e Hyundai punta sull'arrivo della sua nuova Nexo, Suv fuel cell di seconda generazione che la casa coreana porta sul mercato ital ... ansa.it