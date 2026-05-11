Hashish e cocaina nascosti negli indumenti | ventenne arrestato a Battipaglia

A Battipaglia, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno arrestato un giovane di circa vent'anni, trovato in possesso di hashish e cocaina nascosti negli indumenti. La sostanza stupefacente era destinata presumibilmente allo spaccio. L’arresto è stato effettuato durante un'operazione di controllo nel centro della città. La polizia ha sequestrato le sostanze e portato il giovane in commissariato per gli accertamenti.

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