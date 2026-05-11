Hashish e cocaina nascosti negli indumenti | ventenne arrestato a Battipaglia
A Battipaglia, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno arrestato un giovane di circa vent'anni, trovato in possesso di hashish e cocaina nascosti negli indumenti. La sostanza stupefacente era destinata presumibilmente allo spaccio. L’arresto è stato effettuato durante un'operazione di controllo nel centro della città. La polizia ha sequestrato le sostanze e portato il giovane in commissariato per gli accertamenti.
Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia hanno un giovane italiano di circa vent'anni, ritenuto responsabile di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Al termine degli accertamenti, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, il ragazzo è stato sottoposto.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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