Hantavirus | scatta la misura della quarantena per un giovane di Torre del Greco

A Torre del Greco è stata adottata la misura della quarantena obbligatoria per un giovane di 24 anni in seguito a un caso di Hantavirus. L’Asl ha avviato indagini ambientali e sta monitorando attentamente lo stato di salute del ragazzo. La notizia ha portato a un intervento immediato per contenere eventuali rischi di diffusione.

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Caso di Hantavirus a Torre del Greco: scatta la quarantena obbligatoria per un 24enne. L’Asl avvia indagini ambientali e monitora le condizioni del giovane. Un nuovo caso di allerta sanitaria tiene impegnate le autorità mediche campane a causa della diagnosi di Hantavirus riscontrata in un ventiquattrenne residente a Torre del Greco. Per prevenire qualsiasi rischio di diffusione e monitorare l’evoluzione del quadro clinico, è stato emesso un provvedimento di isolamento obbligatorio nei confronti del giovane, che ora si trova sotto stretta osservazione. Le autorità locali stanno cercando di ricostruire i movimenti del ragazzo nelle ultime settimane per individuare l’esatta origine del contagio.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Hantavirus: scatta la misura della quarantena per un giovane di Torre del Greco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus, in quarantena obbligatoria 24enne di Torre del GrecoÉ stato posto in quarantena obbligatoria il marittimo 24enne di Torre del Greco che si trovava a bordo del volo Klm da Johannesburg e diretto ad... Hantavirus: asintomatico il marittimo di Torre del Greco in quarantenaTempo di lettura: 2 minutiÈ di Torre del Greco il marittimo di 24 anni risultato tra i quattro italiani posti in via precauzionale in quarantena a...