Hantavirus Giani rassicura | Nessun allarmismo
Il presidente della regione toscana ha dichiarato che non c’è motivo di allarmarsi riguardo all’Hantavirus. Ha fatto sapere che, al momento, non ci sono situazioni di emergenza o rischi immediati legati a questa infezione. La comunicazione è rivolta ai residenti, che vengono invitati a mantenere la calma e a seguire eventuali indicazioni ufficiali senza preoccupazioni eccessive.
Sull’Hantavirus nessun allarmismo. E’ il messaggio di rassicurazione che il presidente Eugenio Giani rivolge ai toscani.Davanti alla stampa, questa mattina il presidente ha voluto confermare che non ci sono altre persone in Toscana sottoposte a quarantena precauzionale oltre alla cittadina di.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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