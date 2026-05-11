Hantavirus Giani rassicura | Nessun allarmismo

Il presidente della regione toscana ha dichiarato che non c’è motivo di allarmarsi riguardo all’Hantavirus. Ha fatto sapere che, al momento, non ci sono situazioni di emergenza o rischi immediati legati a questa infezione. La comunicazione è rivolta ai residenti, che vengono invitati a mantenere la calma e a seguire eventuali indicazioni ufficiali senza preoccupazioni eccessive.

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