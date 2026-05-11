Hantavirus arrivato in Nebraska l' aereo con il passeggero americano risultato positivo

Un passeggero americano risultato positivo all'hantavirus ha viaggiato in aereo fino a Nebraska. Intanto, i passeggeri evacuati dalla nave da crociera colpita dal virus sono stati trasferiti con voli militari e governativi alle Isole Canarie, dove la nave ha fatto scalo. La nave, chiamata MV Hondius, ha attraccato dopo aver trascorso diversi giorni in mare. La situazione ha attirato l’attenzione sull’epidemia in corso.

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Domenica i passeggeri evacuati dalla nave da crociera colpita dall’ hantavirus hanno iniziato a tornare a casa a bordo di aerei militari e governativi dopo che la MV Hondius ha gettato l’ancora alle Isole Canarie. Tra i 17 cittadini americani presenti sulla crociera, uno è risultato positivo al test. Nella notte è tornato negli Stati Uniti insieme a tutti gli altri suoi connazionali: l’aereo su cui hanno viaggiato è atterrato a Omaha, nel Nebraska, nelle prime ore di lunedì mattina. Al momento, fanno sapere i funzionari sanitari statunitensi, l’uomo non presenta alcun sintomo. Questo articolo Hantavirus, arrivato in Nebraska l'aereo con il...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Hantavirus, arrivato in Nebraska l'aereo con il passeggero americano risultato positivo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus: positivo un cittadino americano, passeggero greco evacuato in quarantena per 45 giorniIl Dipartimento della Salute e dei Servizi umani degli Stati Uniti ha dichiarato che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave da... Hantavirus: positivo un cittadino americano, passeggero greco evacuato in quarantena per 45 giorni. Primo caso in FranciaUna francese è risultata positiva all’hantavirus , si tratta della donna che ha manifestato sintomi ieri durante il viaggio aereo per il suo rientro... Argomenti più discussi: Hantavirus, ministero Salute: In Italia attivata sorveglianza su 4 passeggeri volo Klm; Hantavirus, la notizia sul vaccino scatena le reazioni: induce anticorpi neutralizzanti e richiede almeno tre dosi; Hantavirus positivo uno dei 17 americani rimpatriati | gli altri 16 sotto osservazione in Nebraska. ?? I passeggeri americani della nave da crociera MV Hondius, incluso uno presumibilmente positivo per hantavirus, sono arrivati in Nebraska. Qui saranno valutati in un’unità di quarantena altamente specializzata, prima di proseguire eventualmente vers x.com Corsa globale per rintracciare i passeggeri della nave da crociera colpiti da hantavirus in corso reddit