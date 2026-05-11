Grande Fratello Vip lite furiosa tra Francesca Manzini Antonella Elia e Alessandra Mussolini | Inventi tutto metti la gente nei guai

Nella notte più movimentata della stagione del Grande Fratello Vip, si è verificato un acceso scontro tra tre concorrenti, con scambi di accuse che sono durati diverse ore. La discussione ha coinvolto Francesca Manzini, Antonella Elia e Alessandra Mussolini, che si sono accusate reciprocamente di aver inventato fatti e di aver messo in difficoltà altre persone. La lite ha avuto luogo all’interno della casa, trasformandosi in uno dei momenti più intensi di questa edizione del reality.

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Nella notte più caotica della stagione, la casa del Grande Fratello Vip diventa teatro di uno scontro durissimo tra Francesca Manzini, Antonella Elia e Alessandra Mussolini, con accuse reciproche che vanno avanti per ore. Un bacio che diventa un caso. Tutto ha origine durante la festa del sabato sera organizzata dagli autori del programma. Tra i concorrenti rimasti in gara — ormai solo in otto a poche settimane dalla finale — Raul e Francesca Manzini si appartano in confessionale e si baciano sulle labbra. Un momento di leggerezza, a quanto pare condiviso da entrambi, ma che l’imitatrice aveva espressamente chiesto di mantenere riservato tra i coinquilini. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Grande Fratello Vip, lite furiosa tra Francesca Manzini, Antonella Elia e Alessandra Mussolini: “Inventi tutto, metti la gente nei guai” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Lite furiosa al Grande Fratello Vip Francesca Manzini, Antonella Elia e Alessandra Mussolini si sco Sullo stesso argomento GF Vip, lite furiosa tra Francesca Manzini, Antonella Elia e Alessandra Mussolini: ‘Inventi tutto, metti la gente nei guai’La festa swing finisce nel peggiore dei modi: Antonella Elia e Alessandra Mussolini attaccano Francesca davanti a tutta la Casa Nella casa del Grande... Grande Fratello Vip 2026, lite furiosa tra Raul e Renato: Sono più uomo di te! -VIDEO- #gfvip #raul #renato x.com GF VIP: Antonella Elia contro Alessandra Mussolini, la lite finisce a testate reddit Grande Fratello Vip, rissa sfiorata tra Renato Biancardi e Raul Dumitras: Hai guardato il sedere di LuciaForte scontro all'interno della Casa del Grande Fratello Vip, arrivato quasi alla finale. I protagonisti sono stati Renato Biancardi e Raul Dumitras, che nel reality show di Canale 5 ... leggo.it Grande Fratello Vip, tra Raul e Renato finisce malissimo: Se mi piaceva me la prendevo prima di te, rissa sfiorata per Lucia e il suo vestitoA pochi giorni dalla finale del Gf VIP, la tensione esplode nella Casa: Raul e Renato arrivano faccia a faccia dopo una battuta su Lucia Ilardo e sfiorano la rissa. libero.it