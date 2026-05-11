Nel reality show Grande Fratello Vip, una recente discussione tra due partecipanti ha attirato l’attenzione del pubblico. Alessandra Mussolini ha accusato Francesca Manzini di usare un copione e di essere falsa. La trasmissione, che si avvicina alla conclusione prevista per il 19 maggio, continua a mantenere l’interesse dei telespettatori, anche in attesa di eventuali variazioni di programmazione.

Il Grande Fratello Vip continua a tenere alta l'attenzione mediatica a pochi giorni dalla finale prevista per il 19 maggio salvo cambiamenti di programmazione dell'ultimo minuto. Nelle ultime ore, Francesca Manzini è tornata a far parlare di sé quando ha accusato gli inquilini della Casa di non avere avuto rispetto di lei. Tutto è iniziato quando Raul Dimitras ha svelato a tutti che si era baciato in confessionale con l'imitatrice durante un momento goliardo. Il gesto non è piaciuto alla concorrente del Grande Fratello Vip che ha esclamato: "Avevo detto di non dirlo! Non voglio che fuori la cosa venga travisata. Era successo in confessionale e non sarebbe uscito se non aveste parlato.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini attacca Francesca Manzini: “Hai un copione, sei falsa!”

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