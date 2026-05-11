Grande Fratello Vip Alessandra Mussolini attacca Francesca Manzini | Hai un copione sei falsa!
Nel reality show Grande Fratello Vip, una recente discussione tra due partecipanti ha attirato l’attenzione del pubblico. Alessandra Mussolini ha accusato Francesca Manzini di usare un copione e di essere falsa. La trasmissione, che si avvicina alla conclusione prevista per il 19 maggio, continua a mantenere l’interesse dei telespettatori, anche in attesa di eventuali variazioni di programmazione.
Il Grande Fratello Vip continua a tenere alta l'attenzione mediatica a pochi giorni dalla finale prevista per il 19 maggio salvo cambiamenti di programmazione dell'ultimo minuto. Nelle ultime ore, Francesca Manzini è tornata a far parlare di sé quando ha accusato gli inquilini della Casa di non avere avuto rispetto di lei. Tutto è iniziato quando Raul Dimitras ha svelato a tutti che si era baciato in confessionale con l'imitatrice durante un momento goliardo. Il gesto non è piaciuto alla concorrente del Grande Fratello Vip che ha esclamato: "Avevo detto di non dirlo! Non voglio che fuori la cosa venga travisata. Era successo in confessionale e non sarebbe uscito se non aveste parlato.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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