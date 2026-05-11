Golden Gala Diaz | Il mio obiettivo è fare il record del mondo

Da lapresse.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la presentazione del Golden Gala di Roma, il triplista Andy Diaz ha dichiarato di aver risolto il problema alla pubalgia e di sentirsi in buona forma. Ha affermato che il suo unico obiettivo è stabilire il record del mondo, e in caso di fallimento si impegnerà di nuovo per raggiungerlo. Diaz ha espresso questa determinazione senza menzionare altri traguardi specifici.

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Andy Diaz pensa in grande: “Ho sistemato il problema della pubalgia e mi sento bene. Non ho altri obiettivi che fare il record del mondo e se non ci riuscirò mi allenerò per ottenerlo un’altra volta”, ha dichiarato il triplista a margine della presentazione del Golden Gala di Roma. Olimpiadi 2036, Buonfiglio: "Candidare l'Italia? Se c'è condivisione noi siamo pronti" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Golden Gala, Diaz: "Il mio obiettivo è fare il record del mondo"
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