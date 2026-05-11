Golden Gala Diaz | Il mio obiettivo è fare il record del mondo

Durante la presentazione del Golden Gala di Roma, il triplista Andy Diaz ha dichiarato di aver risolto il problema alla pubalgia e di sentirsi in buona forma. Ha affermato che il suo unico obiettivo è stabilire il record del mondo, e in caso di fallimento si impegnerà di nuovo per raggiungerlo. Diaz ha espresso questa determinazione senza menzionare altri traguardi specifici.

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