Gli italiani isolati non hanno sintomi Nessun allarme pandemia lontana

Negli ultimi tempi, le autorità sanitarie hanno riferito che gli italiani isolati non manifestano sintomi e non si registra alcun allarme legato alla situazione pandemica. Le parole più usate per descrivere le operazioni di tracciamento, quarantena e tamponi richiamano ricordi di focolai passati e di procedure sanitarie di emergenza. La vicenda di una crociera coinvolgente l’Hantanavirus ha alimentato timori e ricordi di momenti difficili legati alle crisi sanitarie.

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Focolai, tracciamento, quarantena, tamponi. Le parole usate per raccontare la crociera dell'Hantanavirus evocano scenari terrificanti ed emotività che abbiamo ancora sotto pelle. Ma le analogie con la pandemia 2020 si fermano qui: a mere suggestioni. Per il resto c'è un virus che i virologi conoscono già bene, di cui era noto da tempo il salto di specie. E ci sono solo quattro persone in Italia che potrebbero averlo contratto ma che sono sotto stretta osservazione. Isolati in quarantena. Cioè, non sono mine vaganti che potrebbero alimentare chissà quale catena di contagi. Sono una donna di Firenze, un uomo a Padova, uno fuori Napoli e un ultimo in Calabria, tutti seguiti dalle rispettive Asl.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Gli italiani isolati non hanno sintomi. "Nessun allarme, pandemia lontana" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Il ministero della Salute: "Nessun allarme in Italia. Non c'è una nuova pandemia" Leggi anche: Hantavirus, il ministero Salute: “Nessun allarme, siamo lontani da una pandemia” Argomenti più discussi: Hantavirus, il ministero della Salute: non c’è nessun allarme; Nessun italiano alla Biennale, a Manifesta e a Cannes: l’Italia s’è persa?; Hantavirus, circolare per l’Italia: isolati solo i contatti stretti. Ma non c’è alcun allarme; Sbarcano i passeggeri dalla nave dell’hantavirus: niente emergenze. Sì, #HuffPost sappiamo che fu l'odio e l'ideologia genocida stalinista a muovere le armi di quegli infami #partigiani contro i loro fratelli italiani in una insensata guerra civile al solo scopo di instaurare una dittatura sovietica e che a voi e alle schifezze come voi s x.com