Il ministro ha deciso di rimuovere tutto lo staff del suo ufficio, una mossa che ha attirato l'attenzione delle autorità del Quirinale. La cancellazione dei funzionari coinvolge due figure di rilievo, senza che siano stati forniti dettagli sulle motivazioni ufficiali. Questa scelta ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori, mentre le fonti ufficiali restano in silenzio sui motivi di tali cambiamenti.

La cacciata di Emanuele Merlino ed Elena Proietti coincide con una curiosa sintonia tra ministro e Quirinale. Chi conosce il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, sa benissimo che due sono le sue caratteristiche principali: non essere un cuor di leone e il fiuto nel sapere anticipare dove tira il vento. Ed è forse per questo che l’anticipazione del Corriere della Sera rispetto ai decreti di revoca che sarebbero partiti o sarebbero in partenza da via del Collegio Romano non ha sorpreso le stanze più importanti di via della Scrofa, sede di Fratelli d’Italia.Non è tanto la scelta di azzerare il suo staff, ma il peso che hanno le persone «silurate» da Giuli e gli scontri verbali di Giuli con le persone interessate.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Giuli ha azzerato lo staff del ministero: il Quirinale ne sa qualcosa?

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