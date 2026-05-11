Giro 2026 | Magnier domina le volate Silva brilla in Rosa Ora la sfida si sposta in Italia

Il Giro d’Italia 2026 ha preso il via con una prima tappa in Bulgaria, segnando la sua prima partenza nel paese. Dopo tre tappe tra il Mar Nero e Sofia, la corsa si sposta ora in Italia, con alcuni corridori che si sono distinti nelle volate e altri che indossano la maglia rosa. La competizione continua con nuove sfide e traguardi da raggiungere.

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Il Giro d’Italia 2026 ha regalato un inizio storico con la sua prima Grande Partenza in Bulgaria. Dopo tre tappe intense tra le rive del Mar Nero e il fascino antico di Sofia, la carovana rosa si prepara a rientrare in Italia. Ecco il riassunto di quanto accaduto e la situazione delle classifiche. L’apertura è stata nel segno della velocità pura. Lungo le sponde del Mar Nero, la frazione è stata caratterizzata da una fuga controllata e da una volata caotica nel finale a Burgas. Il giovane francese Paul Magnier (Soudal Quick-Step) ha sorpreso i grandi favoriti, tra cui Jonathan Milan, conquistando tappa e prima Maglia Rosa. La frazione più lunga del trittico bulgaro ha rimescolato le carte.🔗 Leggi su Sportface.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Giro d’Italia 2026, Magnier vince la terza tappa e Silva resta in rosaSecondo successo in questa edizione del Giro d’Italia per Paul Magnier, che ha vinto in volata la terza tappa della corsa rosa, la frazione... Magnier si prende in volata la terza tappa del Giro d’Italia, Silva resta rosaUn finale da fotofinish nella capitale Sofia nella prima volata di gruppo del 109°Giro d’Italia. Argomenti più discussi: Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: a Burgas domina Magnier. Milan fuori dal podio; GIRO D’ITALIA 2026 * MAGNIER DOMINA IN BULGARIA, SILVA MANTIENE LA ROSA; Il Giro d’Italia 2026 dalla Bulgaria? Il percorso è spettacolare tra mare, storia e montagne; Giro d'Italia 2026, la Groupama-FDJ United schiera una selezione per andare a caccia di tappe. Updated Post: Paul Magnier domina a Burgas: prima Maglia Rosa al Giro d’Italia 2026 sportivo24.it/notizie/ciclis… x.com [Thread dei Risultati] 2026 Giro d'Italia - Tappa 3 Plovdiv > Sofia (2.UWT) reddit