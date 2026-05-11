Ginevra Bindi in azzurro a Portimão | sedicesimo posto tra le Senior
Ginevra Bindi ha partecipato al Torneo Internazionale di Portimão in Portogallo, rappresentando l’Italia nella categoria Senior. L’atleta della Ginnastica Falciai ha gareggiato in una competizione che ha visto la presenza di ginnaste provenienti da diversi paesi. Durante l’evento, Bindi si è posizionata al sedicesimo posto tra le ginnaste Senior. Questa è stata una prima esperienza internazionale per lei con la maglia azzurra.
Una nuova esperienza internazionale in maglia azzurra per Ginevra Bindi, atleta della Ginnastica Falciai che ha rappresentato l’Italia al Torneo Internazionale di Portimão, in Portogallo, scendendo in pedana nella categoria Senior e confrontandosi con ginnaste di alto livello provenienti da.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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