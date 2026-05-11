Garlasco nuova inchiesta | sospette omissioni e dubbi su indagini

Una nuova inchiesta a Garlasco solleva dubbi riguardo alle indagini condotte finora. Si indaga su chi abbia autorizzato l'accesso ai documenti riservati presso gli uffici della Procura e si verifica perché l’intervento dell’ambulanza non sia stato inserito nei verbali ufficiali dei carabinieri. Le verifiche mirano a chiarire eventuali omissioni e a fare luce su aspetti ancora poco chiari delle indagini.

? Punti chiave Chi ha autorizzato l'accesso ai documenti riservati negli uffici della Procura?. Perché l'intervento dell'ambulanza non compare nei verbali ufficiali dei carabinieri?. Cosa rivela l'appunto nell'agenda di Giuseppe Sempio sul presunto accordo?. Come sono state gestite le perizie biologiche sul DNA di Chiara Poggi?.? In Breve Nota in agenda di Giuseppe Sempio su presunto accordo con Venditti tra 20 e 30 euro.. Incongruenze verbali del colonnello Cassese relative al malore di Sempio il 4 ottobre 2008.. Genetista De Stefano indagato per presunte informazioni errate sulla perizia DNA del 2014.. Sospetto accesso illegale ai fascicoli da parte del luogotenente Pappalardo il 23 dicembre 2016.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Garlasco: nuove indiscrezioni sulle indagini, suicidi collegati e intercettazioni

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