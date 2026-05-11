A Garlasco, emerge una nuova testimonianza di Alberto Stasi riguardo alla vicenda di Chiara. Secondo quanto dichiarato, Chiara non avrebbe mai fatto menzione di Sempio durante le sue conversazioni. Nel corso delle indagini, è stato scoperto il palmo di una mano sinistra impresso nel sangue, vicino a una pozza, un dettaglio che non era stato considerato precedentemente.

Il palmo di una mano sinistra impresso nel sangue, ai margini di una pozza. E nessuno lo aveva “letto” fino ad ora. Questa circostanza — oltre, naturalmente, alla perizia, alle intercettazioni e ai soliloqui captati in automobile — dovrebbe dare da pensare. Non sull’innocenza o sulla colpevolezza di chicchessia, ma su quanto sottile sia il confine tra la verità giudiziaria e la verità tout court, tra il giudicato e il giudicabile. Il caso di Chiara Poggi, assassinata a Garlasco il 13 agosto 2007, non è soltanto una vicenda di cronaca nera, genere che in Italia produce, con cadenza quasi liturgica, i propri mostri, le proprie assoluzioni postume e le proprie condanne mediatiche.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco, la verità di Alberto Stasi: “Chiara non parlò mai di Sempio”

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Garlasco: Chi ha incastrato Alberto Stasi - Intervista ad Alessandro De Giuseppe

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Argomenti più discussi: L’aggressione, l’orario e il movente del delitto di Garlasco: le due verità sulla morte di Chiara; Alberto Stasi, l’intervista a Le Iene: Spero che la verità emerga. Sempio? Sono garantista; Delitto Garlasco, il padre di Sempio alla moglie: Scontrino a Vigevano lo hai fatto tu; Garlasco: le nuove verità secondo gli inquirenti, i filmati intimi di Alberto e Chiara avrebbero scatenato l'ossessione di Sempio.

Il colpo di grazia. Uno Stato senza giornalismo è uno stato fallito, a giogo e guinzaglio dei potenti. E la vicenda Garlasco ne è emblema. Alberto Stasi merita la verità, così come la merita Chiara. x.com

Delitto di Garlasco: Svolta su Sempio e possibile revisione per Stasi. Ma cosa dicono davvero gli atti? Ne abbiamo parlato con l'Avv. Cataliotti. reddit