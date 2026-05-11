Fulminacci improvvisa un live a Trastevere | centinaia di persone si fermano per Stupida sfortuna

Da screenworld.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Bastano una chitarra acustica, una strada affollata e qualche accordo per trasformare un normale pomeriggio romano in qualcosa di completamente diverso. È successo a Trastevere, nel cuore di Roma, dove Fulminacci ha improvvisato un mini-live a sorpresa che ha catalizzato l’attenzione di centinaia di persone tra fan entusiasti, passanti increduli e residenti affacciati alle finestre. Il cantautore romano, all’anagrafe Filippo Uttinacci, ha annunciato l’esibizione poche ore prima sui social, senza troppi dettagli. Nessun palco, nessuna transenna, nessuna struttura organizzativa. Solo lui, la sua chitarra e la voglia di tornare alle radici più autentiche della musica: quella che si fa per strada, senza filtri, senza mediazioni tecniche, senza distanza tra artista e pubblico.🔗 Leggi su Screenworld.it

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