FOTO&VIDEO PalaTulimieri addio per sempre | avviata la demolizione

Oggi sono iniziate le operazioni di demolizione del PalaTulimieri, una struttura sportiva situata in via Salvador Allende. La demolizione segna la fine di questa struttura, che sarà sostituita da un cantiere per la riqualificazione del campo Volpe. Le operazioni sono state avviate senza incidenti e in modo tempestivo, con l’obiettivo di completare i lavori nel minor tempo possibile.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Sono iniziate oggi le operazioni di demolizione del PalaTulimieri, la struttura sportiva di via Salvador Allende destinata a lasciare spazio al cantiere per la riqualificazione del campo Volpe. Le ruspe hanno iniziato dalle strutture esterne. Un passaggio atteso da mesi, ma che arriva dopo una lunga scia di polemiche per la sottrazione del palazzetto alle associazioni sportive e sociali del territorio, che lo utilizzavano per attività giovanili, allenamenti e iniziative aperte alla cittadinanza. La decisione di chiudere l’impianto e destinarlo alla demolizione aveva suscitato proteste e richieste di chiarimento, soprattutto da parte delle realtà che si sono viste improvvisamente prive di uno spazio operativo.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO&VIDEO/ PalaTulimieri, addio per sempre: avviata la demolizione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Urbanistica: avviata la demolizione dell'edificio Erp di via di PaduleI lavori rientrano nel piano di riqualificazione di Cisanello: gli alloggi popolari troveranno posto in un nuovo edificio in via Frascani Sono... Polverone inonda aziende e case vicine al cementificio durante i lavori di demolizione [FOTO-VIDEO]La zona dell'ex cementificio, in via Raiale a Pescara, nel tardo pomeriggio di martedì 21 aprile, è stata improvvisamente avvolta da un polverone...