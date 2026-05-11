Firenze arriva Shiva in concerto al Mandela Forum

A Firenze, il 12 maggio 2026, il rapper Shiva si esibirà al Mandela Forum nel suo Tour Palasport 2026. L’evento vede l’artista tra i principali rappresentanti della musica rap italiana contemporanea. La data è una delle tappe del tour che sta portando Shiva in diverse città italiane. Il concerto è stato annunciato con anticipo e ha attirato l’attenzione di molti fan.

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Firenze, 11 maggio 2026 - Ferma martedì 12 maggio al Mandela Forum di Firenze il Tour Palasport 2026 di Shiva, tra i protagonisti assoluti della nuova scena rap italiana. I biglietti per la data fiorentina – da 55 a 85 euro - sono disponibili online su bitconcerti.it, ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.itpunti-vendita - tel. 055.210804). Per chi lo desidera è disponibile la formula Early Entry VIP Package. Il primo grande successo di Shiva arriva con “Dolce Vita” (2021), album di debutto certificato disco di Platino che include hit come “Auto Blu” e consolida la sua presenza nelle classifiche italiane. Nel 2022...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, arriva Shiva in concerto al Mandela Forum ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Firenze, arriva Annalisa in concerto al Mandela ForumFirenze, 30 aprile 2026 - Partita dalla sua Genova con un tutto esaurito, Annalisa sbarca sabato 2 maggio al Mandela Forum di Firenze. Firenze, arriva Elisa in concerto al Mandela ForumFirenze, 2 maggio 2026 – Dopo il tutto esaurito dello scorso novembre, Elisa torna a calcare le scene fiorentine. Argomenti più discussi: Shiva è partito con il tour nei palazzetti: dentro la scaletta ci sono tutte le hit. È quella che ti aspettavi?; Shiva a Milano, la possibile scaletta del concerto all'Unipol Forum di Assago; Shiva torna dal vivo con il tour Live 2026 – Scaletta, date e biglietti; Shiva, la possibile scaletta del concerto 2026 di Milano.