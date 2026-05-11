Finisce con l’auto nella scarpata ferito il conducente

Oggi poco dopo mezzogiorno, un incidente si è verificato in una strada di Arezzo, nella zona di Calbi. Un’auto è finita fuori strada e si è fermata in una scarpata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza al conducente, rimasto ferito. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, e le forze dell’ordine stanno raccogliendo le testimonianze.

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Arezzo, 11 maggio 2026 – Incidente stradale ad Arezzo, in località Calbi, intorno alle 12,45 di oggi. Un’auto è uscita di strada ed è andata a finire in una scarpata alta alcuni metri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Arezzo, dalla sede centrale, insieme all’elicottero Drago. I vigili del fuoco intervenuti hanno liberato il conducente l’auto, l’unica persona coinvolta nell’incidente, e lo hanno consegnato alla cure del personale sanitario del 118 intervenuto sul posto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Finisce con l’auto nella scarpata, ferito il conducente ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Auto finisce nella scarpata a Castello di Cisterna: un ferito Auto fuori strada, si ribalta e finisce in una scarpata: spavento per il conducenteMESAGNE - Un altro incidente stradale si è verificato questo pomeriggio (30 aprile 2026) sulla complanare della strada statale 7, che collega... Argomenti più discussi: Finisce con l’auto contro il cancello di una ditta: ferito; Finisce con l’auto contro una cappella, illeso un giovane automobilista; S.Mauro Pascoli, finisce con l'auto cappottata in un giardino: ferita la conducente; Broni, finisce con l'auto sotto un tir: morto in autostrada un uomo di 69 anni. L’auto finisce contro una cappella in via San Rocco: illeso un 22enne milanese ?? #Milano #10maggio2026 x.com Auto finisce contro il muretto e rimane in bilico sul burroneAuto finisce contro il muretto e rimane in bilico sul burrone. Nepi - Intervento di vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale - Il sindaco Vita: Costretti a chiudere la strada ... tusciaweb.eu