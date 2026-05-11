Finisce con l’auto nella scarpata ferito il conducente
Oggi poco dopo mezzogiorno, un incidente si è verificato in una strada di Arezzo, nella zona di Calbi. Un’auto è finita fuori strada e si è fermata in una scarpata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza al conducente, rimasto ferito. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, e le forze dell’ordine stanno raccogliendo le testimonianze.
Arezzo, 11 maggio 2026 – Incidente stradale ad Arezzo, in località Calbi, intorno alle 12,45 di oggi. Un’auto è uscita di strada ed è andata a finire in una scarpata alta alcuni metri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Arezzo, dalla sede centrale, insieme all’elicottero Drago. I vigili del fuoco intervenuti hanno liberato il conducente l’auto, l’unica persona coinvolta nell’incidente, e lo hanno consegnato alla cure del personale sanitario del 118 intervenuto sul posto.🔗 Leggi su Lanazione.it
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