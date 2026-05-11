Figc Buonfiglio | Riforme tutela e innovazione non più procrastinabili

Da lapresse.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente del Coni ha affrontato nuovamente il tema delle prossime elezioni per la presidenza della Figc, sottolineando la necessità di riforme che riguardano aspetti di tutela e innovazione nel calcio italiano. Ha evidenziato come queste modifiche non possano essere rimandate oltre, senza però entrare nel dettaglio delle proposte o delle tempistiche. La sua dichiarazione si inserisce in un quadro di discussioni più ampie sul futuro della gestione sportiva nazionale.

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Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio torna a parlare delle elezioni per la presidenza della Figc. “Penso che ci si stia avvicinando con la serenità di chi deve affrontare un percorso che non è semplice. Chiunque prenderà in mano la Figc deve essere consapevole che non è più procrastinabile una decisione che abbia solide base di riforme, di attualità, di tutela, e di un’innovazione necessaria“, ha dichiarato a margine della presentazione del Golden Gala allo stadio Olimpico di Roma. Olimpiadi 2036, Buonfiglio: "Candidare l'Italia? Se c'è condivisione noi siamo pronti" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi,...🔗 Leggi su Lapresse.it

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