Figc Buonfiglio | Riforme tutela e innovazione non più procrastinabili
Il presidente del Coni ha affrontato nuovamente il tema delle prossime elezioni per la presidenza della Figc, sottolineando la necessità di riforme che riguardano aspetti di tutela e innovazione nel calcio italiano. Ha evidenziato come queste modifiche non possano essere rimandate oltre, senza però entrare nel dettaglio delle proposte o delle tempistiche. La sua dichiarazione si inserisce in un quadro di discussioni più ampie sul futuro della gestione sportiva nazionale.
Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio torna a parlare delle elezioni per la presidenza della Figc. “Penso che ci si stia avvicinando con la serenità di chi deve affrontare un percorso che non è semplice. Chiunque prenderà in mano la Figc deve essere consapevole che non è più procrastinabile una decisione che abbia solide base di riforme, di attualità, di tutela, e di un’innovazione necessaria“, ha dichiarato a margine della presentazione del Golden Gala allo stadio Olimpico di Roma. Olimpiadi 2036, Buonfiglio: "Candidare l'Italia? Se c'è condivisione noi siamo pronti" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi,...🔗 Leggi su Lapresse.it
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