Festa della finocchiona e dei salumi toscani

Domenica 17 maggio si svolge a Bivigliano la settima edizione della Festa della finocchiona e dei salumi toscani. L’evento è dedicato alla valorizzazione delle produzioni gastronomiche locali, con esposizioni e degustazioni di salumi tradizionali. La manifestazione si tiene nel centro della località e coinvolge produttori e visitatori interessati a scoprire le specialità della regione. La giornata include anche momenti di intrattenimento e incontri con gli espositori.

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