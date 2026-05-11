Festa della finocchiona e dei salumi toscani
Domenica 17 maggio si svolge a Bivigliano la settima edizione della Festa della finocchiona e dei salumi toscani. L’evento è dedicato alla valorizzazione delle produzioni gastronomiche locali, con esposizioni e degustazioni di salumi tradizionali. La manifestazione si tiene nel centro della località e coinvolge produttori e visitatori interessati a scoprire le specialità della regione. La giornata include anche momenti di intrattenimento e incontri con gli espositori.
Domenica 17 maggio, la località di Bivigliano ospita la settima edizione della, un evento interamente dedicato alla celebrazione delle eccellenze norcine del territorio. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco Vaglia in collaborazione con le.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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