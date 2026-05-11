Un esperto di antiterrorismo ha avvertito riguardo a potenziali rischi terroristici legati all’Eurovision in programma a Vienna. Sono stati delineati possibili scenari di attacco asimmetrico, che potrebbero coinvolgere diverse modalità di minaccia. Nel frattempo, le autorità israeliane hanno deciso che lo Shin Bet si occuperà direttamente della sicurezza degli artisti provenienti da Israele. La situazione si verifica in un momento di elevata attenzione alle misure di prevenzione.

? Punti chiave Quali scenari di attacco asimmetrico ha previsto l'esperto di antiterrorismo?. Perché lo Shin Bet deve gestire direttamente la sicurezza degli artisti?. Come influisce il conflitto con l'Iran sulla sicurezza a Vienna?. Quali zone della città sono considerate più vulnerabili agli attacchi?.? In Breve Xenia Zauner coordina agenti e unità cinofile per proteggere le aree urbane di Vienna.. Lo Shin Bet garantisce la sicurezza della delegazione israeliana contro possibili attacchi.. Si prevedono assembramenti di circa tremila persone durante la settimana dell'evento.. Rischi geopolici legati all'Iran e all'ISIS influenzano le misure di sicurezza austriache.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eurovision a Vienna: l’esperto allerta su possibili rischi terroristici

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