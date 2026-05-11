Etna Calling a Sesto Fiorentino | la Sicilia antica rivive tra canti riti e memoria

A Sesto Fiorentino, presso la Sala Meucci della Biblioteca, si è svolto l’evento “Etna Calling” dedicato alla cultura e alle tradizioni della Sicilia antica. La manifestazione ha previsto canti, riti e momenti di memoria, coinvolgendo il pubblico presente. Nonostante la forte affluenza, i posti disponibili sono risultati insufficienti per ospitare tutti gli interessati. La serata ha offerto un approfondimento sulla storia e le pratiche culturali dell’isola.

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Firenze, 11 maggio 2026 - Non sono bastati i posti a sedere nella Sala Meucci della Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino, per la presentazione di “Etna Calling – Storie, canti, riti e tradizioni della Sicilia antica”, conferenza-spettacolo firmata Femina Ridens e interpretata da Francesca Messina e Massimiliano Lo Sardo. L’appuntamento si è tenuto all’interno della rassegna “Fatti, Luoghi e Personaggi” e ha portato il pubblico dentro una Sicilia lontana dagli stereotipi, più profonda e arcaica, fatta di voci, richiami, ritualità, credenze popolari e tradizioni tramandate per via matrilineare. Un vero viaggio narrativo e musicale, costruito attraverso racconto, ricerca antropologica, canto e strumenti antichi e mediterranei.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Etna Calling” a Sesto Fiorentino: la Sicilia antica rivive tra canti, riti e memoria ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sesto Fiorentino: lite tra colleghi in un magazzino, uno finisce in ospedaleFIRENZE – E’ dovuta intervenire la polizia stamattina, 18 aprile 2026, in un magazzino dell’Osmannoro a Sesto Fiorentino per una violenta lite fra... "Akis. tra l'etna e il mare": il mito rivive nel melologo di Damiano DavideCome nella sua naturale vocazione il festival InterSezioni, dedicato alla musica contemporanea con la direzione artistica di Giovanni Sollima e...