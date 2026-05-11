Equivoci gotici e misteri in affitto | la Compagnia Borgonuovo al Teatro Giulia di Barolo
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La Compagnia Teatrale Borgonuovo torna sul palcoscenico torinese con la commedia "Una casa è per sempre", in scena presso il Teatro Giulia di Barolo (via Ercole Ricotti, 22). Lo spettacolo, che mescola i toni della farsa a quelli della commedia gotica, mette al centro della narrazione le.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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