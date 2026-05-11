Elezioni a Montese in campo due liste per sostenere i candidati Berti e Castagnoli
A Montese, le elezioni comunali si svolgeranno il 24 e 25 maggio, con due liste a sostegno dei candidati Berti e Castagnoli. Nel 2026, anche altri due comuni modenesi voteranno per il rinnovo amministrativo. La consultazione elettorale coinvolgerà i cittadini di Montese, che si apprestano a scegliere tra le proposte presentate dalle diverse forze politiche in corsa.
Il 2026 vedrà al voto per il rinnovo delle rispettive amministrazioni due comuni modenesi. Il 24 e 25 maggio non saranno chiamati alle urne soltanto i cittadini di Vignola, ma anche quelli di Montese. Nel piccolo comune dell'Appennino, che conta circa 2.600 elettori, si sfideranno due candidati.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Notizie correlate
Elezioni amministrative Telese, due le liste in campo: tutti i candidatiTempo di lettura: < 1 minutoSi avvicina l’appuntamento con le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, un momento decisivo per il futuro...