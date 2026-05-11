Elenchi regionali per il ruolo 2026 la riserva si conta sull’elenco intero

Durante un question time tenutosi l’11 maggio 2026, un rappresentante sindacale ha illustrato ai lettori di Orizzonte Scuola come si applica la riserva prevista dalla legge 6899 agli elenchi regionali per il ruolo dei docenti nel 2026. La discussione si è concentrata sulla possibilità di contare sull'intero elenco come riserva, in conformità con le disposizioni del decreto ministeriale.

Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026: Roberta Vannini, rappresentante della UIL Scuola RUA ha spiegato ai lettori di Orizzonte Scuola durante il question time dell'11 maggio 2026 l'applicazione della riserva ex legge 6899, l'unica ammessa dal dm n. 68 del 22 aprile 2026. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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