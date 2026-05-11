Dopo mesi di scandali e polemiche Beatrice ed Eugenie in dolce attesa tornano alla ribalta ospiti della festa per i 40 anni di Poppy Delevingne

Da iodonna.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo mesi di controversie e critiche, Beatrice ed Eugenie, entrambe in attesa, sono state presenti a una festa organizzata per celebrare i 40 anni di una nota modella. Durante l'evento, sono state viste in compagnia, mentre in passato alcune persone avevano chiesto di rimuoverle dalla linea di successione e di escluderle dalla cerimonia ufficiale. La loro presenza ha attirato l'attenzione di molti presenti alla festa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

C ’è chi (e sono tanti) non le vuole più principesse, rimosse addirittura dalla linea di successione assieme ai figli. I media inglesi continuano a indagare sul loro coinvolgimento nello scandalo Epstein, che è già costato i titoli ai genitori Andrea e Sarah Ferguson, da cui si sono quasi del tutto allontanate. E alcuni sostengono che entrambe stiano attraversando gravi crisi con i rispettivi mariti. Polemiche e sospetti che non sembrano abbattere, però, Beatrice ed Eugenia di York. Le quali, con un atteggiamento soddisfatto e quasi di sfida, hanno fatto il loro ingresso in uno dei party più mondani del calendario londinese. Eugenia di York e l’intervento per la scoliosi: «Non riuscivo ad alzarmi dal letto» X Beatrice ed Eugenia di York di nuovo in scena (nonostante chiacchiere e scandali).🔗 Leggi su Iodonna.it

dopo mesi di scandali e polemiche beatrice ed eugenie in dolce attesa tornano alla ribalta ospiti della festa per i 40 anni di poppy delevingne
© Iodonna.it - Dopo mesi di scandali e polemiche, Beatrice ed Eugenie, in dolce attesa, tornano alla ribalta, ospiti della festa per i 40 anni di Poppy Delevingne
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Il principe William e Kate Middleton tornano alla messa di Pasqua a Windsor con la Royal Family. Grandi assenti le principesse Beatrice ed EugenieLa Pasqua a Windsor segna il ritorno pubblico della Royal Family con re Carlo III, i principi del Galles e i loro figli riuniti nella St.

Leggi anche: Pasqua a Windsor: assenti Beatrice ed Eugenie, tornano William e Kate

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web