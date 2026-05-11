Dopo mesi di scandali e polemiche Beatrice ed Eugenie in dolce attesa tornano alla ribalta ospiti della festa per i 40 anni di Poppy Delevingne
Dopo mesi di controversie e critiche, Beatrice ed Eugenie, entrambe in attesa, sono state presenti a una festa organizzata per celebrare i 40 anni di una nota modella. Durante l'evento, sono state viste in compagnia, mentre in passato alcune persone avevano chiesto di rimuoverle dalla linea di successione e di escluderle dalla cerimonia ufficiale. La loro presenza ha attirato l'attenzione di molti presenti alla festa.
C ’è chi (e sono tanti) non le vuole più principesse, rimosse addirittura dalla linea di successione assieme ai figli. I media inglesi continuano a indagare sul loro coinvolgimento nello scandalo Epstein, che è già costato i titoli ai genitori Andrea e Sarah Ferguson, da cui si sono quasi del tutto allontanate. E alcuni sostengono che entrambe stiano attraversando gravi crisi con i rispettivi mariti. Polemiche e sospetti che non sembrano abbattere, però, Beatrice ed Eugenia di York. Le quali, con un atteggiamento soddisfatto e quasi di sfida, hanno fatto il loro ingresso in uno dei party più mondani del calendario londinese. Eugenia di York e l’intervento per la scoliosi: «Non riuscivo ad alzarmi dal letto» X Beatrice ed Eugenia di York di nuovo in scena (nonostante chiacchiere e scandali).🔗 Leggi su Iodonna.it
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