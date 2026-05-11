Dopo mesi di scandali e polemiche Beatrice ed Eugenie in dolce attesa tornano alla ribalta ospiti della festa per i 40 anni di Poppy Delevingne

Dopo mesi di controversie e critiche, Beatrice ed Eugenie, entrambe in attesa, sono state presenti a una festa organizzata per celebrare i 40 anni di una nota modella. Durante l'evento, sono state viste in compagnia, mentre in passato alcune persone avevano chiesto di rimuoverle dalla linea di successione e di escluderle dalla cerimonia ufficiale. La loro presenza ha attirato l'attenzione di molti presenti alla festa.

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