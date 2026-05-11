Donna e figli scomparsi segnalato un avvistamento in provincia
Sono trascorse tre settimane da quando una donna di 49 anni e i suoi due figli di 14 e 16 anni sono scomparsi dopo aver detto ai familiari che sarebbero andati in un campeggio in Friuli. Nella giornata di ieri è stato segnalato un avvistamento in una provincia vicina, ma ancora nessuna conferma ufficiale o notizie certe sulla loro posizione. La famiglia ha sporto denuncia e le forze dell'ordine continuano le ricerche.
Sono passate tre settimane esatte da quando, lunedì 20 aprile, Sonia Bottacchiari, di 49 anni, e i figli di 14 e 16 anni sono scomparsi nel nulla dopo aver annunciato ai famigliari di voler trascorrere alcuni giorni in un campeggio in Friuli. Anche oggi i soccorritori stanno proseguendo nelle.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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