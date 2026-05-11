Donna e figli scomparsi segnalato un avvistamento in provincia

Sono trascorse tre settimane da quando una donna di 49 anni e i suoi due figli di 14 e 16 anni sono scomparsi dopo aver detto ai familiari che sarebbero andati in un campeggio in Friuli. Nella giornata di ieri è stato segnalato un avvistamento in una provincia vicina, ma ancora nessuna conferma ufficiale o notizie certe sulla loro posizione. La famiglia ha sporto denuncia e le forze dell'ordine continuano le ricerche.

Sono passate tre settimane esatte da quando, lunedì 20 aprile, Sonia Bottacchiari, di 49 anni, e i figli di 14 e 16 anni sono scomparsi nel nulla dopo aver annunciato ai famigliari di voler trascorrere alcuni giorni in un campeggio in Friuli. Anche oggi i soccorritori stanno proseguendo nelle.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mamma e due figli scomparsi con 4 cani, l'auto di Sonia Bottacchiari trovata a Tarcento

Notizie correlate

Donna e figli scomparsi in Friuli, ipotesi sequestro di personaUna madre, due ragazzi adolescenti e un silenzio che da giorni diventa sempre più pesante.

Donna e figli scomparsi, la notizia shock è appena arrivata!Proseguono le indagini sulla scomparsa di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli, di 14 e 16 anni.

Argomenti più discussi: Nessuna traccia della madre scomparsa con i figli, le ricerche proseguono senza sosta; Madre e due figli adolescenti scomparsi mentre erano in vacanza in Friuli: le ricerche; La famiglia scomparsa, 'avvistata in una zona di montagna'; Madre e due figli adolescenti scomparsi mentre erano in vacanza in Friuli: Lei si è licenziata prima di partire.

Donna e figli scomparsi, tre settimane senza alcuna notizia. Vagliata e scartata anche una segnalazione che portava sulle montagne del Pordenonese ROM #ANSA x.com

Madre e due figli in vacanza scomparsi in Friuli, l’auto ritrovata in un parcheggio reddit

Madre e figli scomparsi da tre settimane, si indaga per sottrazione di minore: la pista slovena e la questione dei documentiA tre settimane dalla scomparsa di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli adolescenti, il caso resta senza risposte. La donna, 49 anni, era partita il 20 aprile da Castell’Arquato, ... leggo.it