Dalla Calabria alla Toscana e all’Umbria con il pullman ecco i collegamenti notturni
Da Calabria a Toscana e Umbria, i collegamenti notturni con pullman sono stati attivati da Busitalia, società controllata da Trenitalia. I servizi sono stati avviati il 11 maggio 2026 e prevedono viaggi notturni tra le diverse regioni italiane, offrendo nuove opzioni di collegamento tra sud e centro Italia. La rete si concentra su rotte specifiche che collegano le città principali di ciascuna regione.
Firenze, 11 maggio 2026 – In pullman dalla Calabria alla Toscana e all’ Umbria. Il collegamento è operato da Busitalia, società di Trenitalia. Si tratta di due nuovi collegamenti notturni dalla Calabria all ’Umbria e alla Toscana, entrambi attivi a partire dal 1° giugno. Il percorso seguito. Nel dettaglio, sono previsti ogni giorno autobus fra Crotone e Perugia con fermate a Torre Melissa, Cirò Marina, Torretta di Crucoli, Cariati, Mandatoriccio, Marina di Pietrapaola, Marina di Calopezzati, Mirto, Rossano, Corigliano Calabro, Cantinella, Sibari, Spezzano Albanese e Roma. Saranno inoltre attivi collegamenti quotidiani fra Catanzaro e Siena con fermate a Cosenza, Rende, Castrovillari, Lauria, Lagonegro, Sala Consilina, Eboli e Roma.🔗 Leggi su Lanazione.it
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