Da Firenze all’Europa ‘Opera Amore’ in tournée internazionale

Da Firenze, un’opera intitolata ‘Opera Amore’ sta portando il suo spettacolo in diverse città europee. La tournée è iniziata nel marzo 2025 con alcune rappresentazioni nella città toscana e prosegue ora con tappe in altri paesi del continente. La produzione coinvolge artisti italiani e internazionali, e le rappresentazioni si svolgono in teatri di diverse dimensioni. Le date e le località delle prossime tappe sono state annunciate ufficialmente.

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