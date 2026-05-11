Da Firenze all’Europa ‘Opera Amore’ in tournée internazionale
Da Firenze, un’opera intitolata ‘Opera Amore’ sta portando il suo spettacolo in diverse città europee. La tournée è iniziata nel marzo 2025 con alcune rappresentazioni nella città toscana e prosegue ora con tappe in altri paesi del continente. La produzione coinvolge artisti italiani e internazionali, e le rappresentazioni si svolgono in teatri di diverse dimensioni. Le date e le località delle prossime tappe sono state annunciate ufficialmente.
Firenze, 11 maggio 2026 – Dopo il successo delle prime rappresentazioni nel marzo 2025 presso la sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi e una tournée in Africa, Opera, Amore – Metaopera in un atto, su musica di Federico Gon, regia di Francesco Micheli e libretto e drammaturgia di Alberto Mattioli, prosegue il suo felice percorso internazionale. La tournée, in programma dal 13 al 24 maggio, è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura e di Siae, nell’ambito del programma “Per Chi Crea” e farà tappa in alcune prestigiose sedi culturali europee: il13 maggio, ore 20, al teatro dell’Istituto Italiano di Cultura a Bruxelles; il 17 maggio, ore 16.🔗 Leggi su Lanazione.it
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