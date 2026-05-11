Coppa Italia vigilia di Lazio Inter | il programma di conferenze e allenamenti
Martedì 12 maggio si avvicina la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. La giornata sarà caratterizzata da rifiniture degli allenamenti e dalle dichiarazioni dei giocatori principali. Tra gli eventi in programma, è prevista una conferenza stampa con un rappresentante della squadra ospite, che parlerà alla vigilia della partita. La giornata si svolge con momenti dedicati alle preparazioni e alle dichiarazioni ufficiali dei protagonisti.
di Alberto Petrosilli Martedì 12 maggio tra rifiniture e parole dei protagonisti: ecco quando Chivu parlerà in conferenza stampa alla vigilia della finalissima di Coppa Italia. La finale di Coppa Italia 202526 tra Inter e Lazio si avvicina. Le due squadre scenderanno in campo mercoledì 13 maggio alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma per l’ultimo atto della competizione. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Allenamenti al mattino, conferenze in serata. La giornata di martedì 12 maggio si aprirà con le rifiniture delle due squadre. Alle 09:30 l’Inter sosterrà l’allenamento al BPER Training Centre di Appiano Gentile, con i primi 15 minuti aperti ai media.🔗 Leggi su Internews24.com
Notizie correlate
Leggi anche: Juve Galatasaray, conferenze e allenamenti: il programma completo della vigilia di Champions
Dove vedere in tv Como-Inter e Lazio-Atalanta, Coppa Italia calcio 2026: orari andata semifinali, programma, streamingDopo le fatiche dell’ultimo weekend di Serie A, il panorama calcistico nostrano è pronto in settimana a gettarsi sull’andata delle semifinali della...
Argomenti più discussi: Finale di Coppa Italia, le attività di vigilia; Coppa Italia: Lazio-Inter, il programma della vigilia della finale; Verso la Finale - Programma Conferenze e Allenamenti; Coppa Italia Frecciarossa | Lazio-Inter, acquista la maglia della finale!.
?? Come annunciato alla vigilia, sarà Marco Guida, arbitro della sezione di Torre Annunziata, l'arbitro chiamato a dirigere la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter in programma mercoledì sera all'Olimpico facebook
Il programma della vigilia della finale di Coppa Italia #LazioInter #FCIM x.com
Discussione giornaliera reddit
Finale di Coppa Italia, dove vedere Lazio-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioniLe informazioni su Lazio-Inter, finale di Coppa Italia: le formazioni e come seguire la partita. msn.com