Coppa Italia vigilia di Lazio Inter | il programma di conferenze e allenamenti

Martedì 12 maggio si avvicina la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. La giornata sarà caratterizzata da rifiniture degli allenamenti e dalle dichiarazioni dei giocatori principali. Tra gli eventi in programma, è prevista una conferenza stampa con un rappresentante della squadra ospite, che parlerà alla vigilia della partita. La giornata si svolge con momenti dedicati alle preparazioni e alle dichiarazioni ufficiali dei protagonisti.

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