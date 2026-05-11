Cooking Quiz 2026 la 4ªI dell’Einstein Nebbia di Loreto vince la finale europea di Pasticceria
La quarta I dell'IIS Einstein Nebbia di Loreto si è aggiudicata il titolo europeo nella categoria Pasticceria durante la Finale Europea di Cooking Quiz 2026. La squadra ha vinto accedendo a una giornata di formazione presso ALMA, la scuola internazionale di cucina, e a un viaggio in Grecia. La competizione si è svolta tra diverse squadre provenienti da vari Paesi europei, con la partecipazione di studenti e insegnanti.
LORETO- La classe 4^I dell’IIS “Einstein Nebbia” di Loreto vince il titolo europeo nell’indirizzo Pasticceria alla Finale Europea di Cooking Quiz 2026, aggiudicandosi una giornata di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e un viaggio in Grecia per l’intera.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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