Cooking Quiz 2026 la 4ªI dell’Einstein Nebbia di Loreto vince la finale europea di Pasticceria

La quarta I dell'IIS Einstein Nebbia di Loreto si è aggiudicata il titolo europeo nella categoria Pasticceria durante la Finale Europea di Cooking Quiz 2026. La squadra ha vinto accedendo a una giornata di formazione presso ALMA, la scuola internazionale di cucina, e a un viaggio in Grecia. La competizione si è svolta tra diverse squadre provenienti da vari Paesi europei, con la partecipazione di studenti e insegnanti.

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