Condannato per maltrattamenti 48enne spedito ai domiciliari

Un uomo di 48 anni è stato condannato per maltrattamenti e ora si trova agli arresti domiciliari. La decisione è stata presa dal magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, che ha accolto l’istanza presentata dall’avvocato difensore. L’uomo risiede a Recale e la misura restrittiva è stata applicata in via cautelare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui