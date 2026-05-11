Condannato per maltrattamenti 48enne spedito ai domiciliari
Un uomo di 48 anni è stato condannato per maltrattamenti e ora si trova agli arresti domiciliari. La decisione è stata presa dal magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, che ha accolto l’istanza presentata dall’avvocato difensore. L’uomo risiede a Recale e la misura restrittiva è stata applicata in via cautelare.
Arresti domiciliari per V.G., 48enne di Recale. Lo ha deciso il magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere che ha accolto l’istanza del difensore dell’uomo, l’avvocato Agostino Russo.Il 48enne è stato condannato in via definitiva alla pena di 2 anni e 3 mesi per maltrattamenti in.🔗 Leggi su Casertanews.it
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