Il candidato alle prossime elezioni comunali a Arezzo ha dichiarato di puntare alla vittoria e di credere che il risultato possa aprire la strada a nuove politiche nel capoluogo. Durante un comizio, ha sottolineato la determinazione a conquistare il voto dei cittadini e ha promesso di lavorare per cambiare alcune dinamiche locali. La campagna elettorale si sta intensificando, con incontri pubblici e confronti tra i diversi schieramenti.

Arezzo, 11 maggio 2026 – «Noi vogliamo vincere e vinceremo le elezioni ad Arezzo. Anche perché è ora di cambiare non solo ad Arezzo, ma attraverso la vittoria del centrosinistra nelle città per le prossime elezioni amministrative poniamo le condizioni per vincere alle prossime politiche, perché questa destra ha reso l'Italia più povera e gli italiani se ne sono accorti». Così Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde, intervenendo ad Arezzo a margine di una iniziativa elettorale sui temi delle energie rinnovabili e della transizione energetica, a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra Vincenzo Ceccarelli. Per Bonelli, quella per Arezzo «è una sfida importante per i cittadini che in questi anni hanno visto una città nemica dell'ambiente.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Comunali Arezzo, Bonelli: «Vinciamo in città e poniamo basi per le politiche»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Via libera dal Cdm al Piano Casa, Meloni “Poniamo basi contro emergenza abitativa”ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge con le “disposizioni urgenti per la realizzazione del Piano Casa”.

Le comunali a Portici fanno “divorziare” Bonelli e FratoianniFarroni è sostenuto anche dalla sezione Alexander Langer dei Verdi di Portici, ma la scelta dei militanti è sconfessata dai vertici di del partito di...