Che Tempo Che Fa la letterina di Littizzetto per la festa della mamma

Per la Festa della mamma, Luciana Littizzetto ha scritto una letterina in modo ironico rivolta alla “mamma di tutte le latitudini”. La comica ha condiviso il messaggio sui social, usando un tono scherzoso e leggero per celebrare questa ricorrenza. La sua letterina è stata poi trasmessa durante la trasmissione televisiva “Che Tempo Che Fa”.

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