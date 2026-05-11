Che Tempo Che Fa la letterina di Littizzetto per la festa della mamma
Per la Festa della mamma, Luciana Littizzetto ha scritto una letterina in modo ironico rivolta alla “mamma di tutte le latitudini”. La comica ha condiviso il messaggio sui social, usando un tono scherzoso e leggero per celebrare questa ricorrenza. La sua letterina è stata poi trasmessa durante la trasmissione televisiva “Che Tempo Che Fa”.
Per la Festa della mamma, l’augurio ironico nella letterina di Luciana Littizzetto alla “mamma di tutte le latitudini”. Nella consueta letterina durante la trasmissione Che Tempo Che Fa, Littizzetto festeggia ogni tipo di mamma, “sposata o divorziata”, “mamma naturale, affidataria, adottiva, surrogata o arcobaleno”, “mamma di un figlio disabile che affronti con coraggio un mondo che i disabili non li prevede”, e ricorda anche il dolore delle mamme “di Gaza, iraniane, quelle israeliane, le mamme russe e le mamme ucraine”. Olimpiadi 2036, Buonfiglio: "Candidare l'Italia? Se c'è condivisione noi siamo pronti" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it
La letterina di Luciana Littizzetto per la festa della mamma | Che tempo che fa
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la Repubblica. . Luciana Littizzetto indirizza la sua letterina a tutte le mamme Naturali, affidatarie, adottive, surrogate, arcobaleno durante la puntata di Che tempo che fa sul Nove. Un pensiero anche al dolore delle mamme di Gaza, a quelle di figli disabili, facebook
Vi ringraziamo per essere stati con noi. @chetempochefa @nove #CTCF x.com
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