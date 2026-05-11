? Domande chiave Chi sono i collaboratori che Arianna Meloni vuole difendere?. Come influisce la gestione dello staff sulla stabilità del governo?. Perché Matteo Renzi definisce la gestione di Giuli una fine ingloriosa?. Quali fondi cinematografici sono finiti nelle tasche dei produttori?.? In Breve Galeazzo Bignami cita l'articolo 97 della Costituzione per difendere l'imparzialità amministrativa.. Licia Ronzulli nega tensioni interne alla coalizione per le consultazioni del 24-25 maggio.. Matteo Renzi accusa Alessandro Giuli di gestione inefficiente del settore culturale nazionale.. Luca Pirondini denuncia faide interne al Ministero e criticità economiche sui prezzi alimentari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Giuli, Arianna Meloni: ‘Sono solo chiacchiere sul nulla

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