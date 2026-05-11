Casandrino attentato al comandante della Municipale presidio di solidarietà promosso da Borrelli e Ceparano

Questa mattina davanti alla sede della Polizia Municipale di Casandrino si è svolto un presidio di solidarietà promosso da due figure pubbliche. L’evento è stato organizzato in risposta a un attentato subito dal comandante della Municipale, che ha coinvolto direttamente l’ufficio di polizia locale. Alla manifestazione hanno partecipato cittadini e rappresentanti delle istituzioni, che hanno espresso vicinanza e sostegno alle forze dell’ordine coinvolte nell’episodio.

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Si è tenuto questa mattina, davanti al comando della Polizia Municipale di Casandrino in piazza Umberto I, il presidio di solidarietà promosso dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli e dal consigliere regionale AVS Carlo Ceparano in sostegno al sottotenente Raffaele Andrea D’Ambrosio, comandante della Municipale vittima di un grave attentato intimidatorio. Alla manifestazione hanno preso parte cittadini, rappresentanti istituzionali e attivisti per ribadire vicinanza a chi ogni giorno combatte criminalità, sfruttamento e illegalità sul territorio. Secondo quanto emerso, un commando organizzato si sarebbe introdotto in un parco privato a Casalnuovo facendo esplodere l’auto del comandante D’Ambrosio mentre si trovava in casa con la propria famiglia e i figli piccoli.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Casandrino, attentato al comandante della Municipale, presidio di solidarietà promosso da Borrelli e Ceparano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Attentato al comandante della Municipale di Casandrino, presidio di solidarietà promosso da Borrelli e CeparanoSi è tenuto questa mattina, davanti al comando della Polizia Municipale di Casandrino in piazza Umberto I, il presidio di solidarietà promosso dal... A fuoco l’auto del comandante della Municipale di Casandrino: indagini in corsoD’Ambrosio è da pochi mesi alla guida della polizia municipale del comune dell'area nord di Napoli, attualmente amministrato da commissari prefettizi. Argomenti più discussi: Casalnuovo, incendiata l'auto del comandante dei vigili di Casandrino; Casandrino: il capo dei vigili nel mirino, incendiata l’auto sotto casa; Casandrino. Incendiata l’auto del comandante della Polizia Locale Raffaele Andrea D’Ambrosio; Atto intimidatorio a Casandrino: incendiata l’auto del Comandante della municipale. L'attentato alla macchina del comandante della polizia municipale di Casandrino. Sono entrati nella notte nel suo parco privato e l'hanno incendiata. x.com Casandrino: il capo dei vigili nel mirino, incendiata l’auto sotto casaIl terrore è giunto sotto casa alle undici della sera, con un attentato pianificato. A quell’ora due individui con i volti coperti sono penetrati nel parcheggio del palazzo ... ilmattino.it