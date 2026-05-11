Campo emergenza intercomunale | soccorso ricerca dispersi e tecnologie | FOTO
Si è conclusa l'esercitazione della Protezione Civile presso l’area mercato di San Prisco, dove sono state svolte operazioni di soccorso, ricerca di dispersi e utilizzo di tecnologie specifiche. Durante i giorni dell’attività, volontari, squadre specializzate e operatori hanno partecipato a diverse attività sul campo. Alla fine delle operazioni, sono stati smontati i punti logistici e le tende operative all’interno del campo emergenza intercomunale 2026.
Si è concluso con le operazioni di smontaggio dell’area logistica e delle tende operative presso l’area mercato di San Prisco, il Campo di Emergenza Intercomunale 2026, l’esercitazione della Protezione Civile che per diversi giorni ha visto impegnati volontari, squadre specialistiche e operatori.🔗 Leggi su Casertanews.it
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