Campo emergenza intercomunale | soccorso ricerca dispersi e tecnologie | FOTO

Si è conclusa l'esercitazione della Protezione Civile presso l’area mercato di San Prisco, dove sono state svolte operazioni di soccorso, ricerca di dispersi e utilizzo di tecnologie specifiche. Durante i giorni dell’attività, volontari, squadre specializzate e operatori hanno partecipato a diverse attività sul campo. Alla fine delle operazioni, sono stati smontati i punti logistici e le tende operative all’interno del campo emergenza intercomunale 2026.

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