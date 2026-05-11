Camerieri fantasma a 50 euro al giorno | la scoperta in un ristorante a Marconi
In un ristorante della zona Marconi, sono stati scoperti camerieri che lavoravano senza contratto e ricevevano 50 euro al giorno. Questi lavoratori erano impiegati come se fossero dipendenti regolari, ma in realtà operavano senza alcuna copertura legale. La scoperta ha portato all’intervento delle autorità, che hanno avviato verifiche sul rispetto delle norme sul lavoro.
Si destreggiavano tra la sala del ristorante come camerieri pagati 50 euro a giornata. Ma erano in "nero". La scoperta è stata effettuata a Roma, nel territorio del municipio XI, in zona Marconi.Secondo quanto accertato, le ispezioni hanno riguardato un'attività commerciale. E l'attenzione è.🔗 Leggi su Romatoday.it
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