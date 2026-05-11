Camerieri fantasma a 50 euro al giorno | la scoperta in un ristorante a Marconi

In un ristorante della zona Marconi, sono stati scoperti camerieri che lavoravano senza contratto e ricevevano 50 euro al giorno. Questi lavoratori erano impiegati come se fossero dipendenti regolari, ma in realtà operavano senza alcuna copertura legale. La scoperta ha portato all’intervento delle autorità, che hanno avviato verifiche sul rispetto delle norme sul lavoro.

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