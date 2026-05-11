Cambia la viabilità in piazza Amedeo | il dispositivo di razionalizzazione
In piazza Amedeo a Napoli sono state apportate modifiche alla viabilità. L'ordinanza emessa dall'Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche del Comune di Napoli stabilisce nuove disposizioni per la gestione del traffico nella zona. La decisione riguarda la razionalizzazione del dispositivo viabilistico, con l'obiettivo di regolare meglio il flusso dei veicoli e migliorare la circolazione. Le nuove regole sono entrate in vigore con l'ultima ordinanza.
L'Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche - Servizio Viabilità e Traffico del Comune di Napoli ha emesso un'ordinanza dirigenziale per la razionalizzazione della disciplina viabilistica di piazza Amedeo.Nel dettaglio il provvedimento istituisce un dispositivo di circolazione che prevede:-.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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