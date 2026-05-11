Cambia la viabilità in piazza Amedeo | il dispositivo di razionalizzazione

In piazza Amedeo a Napoli sono state apportate modifiche alla viabilità. L'ordinanza emessa dall'Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche del Comune di Napoli stabilisce nuove disposizioni per la gestione del traffico nella zona. La decisione riguarda la razionalizzazione del dispositivo viabilistico, con l'obiettivo di regolare meglio il flusso dei veicoli e migliorare la circolazione. Le nuove regole sono entrate in vigore con l'ultima ordinanza.

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