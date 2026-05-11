Calcio tavolo l’impresa di Francesco Mattiangeli a Palma di Maiorca | suo il Major Fistf
Nel fine settimana scorso si è svolto a Palma di Maiorca il Major Fistf, uno degli appuntamenti più importanti del calcio da tavolo a livello internazionale. Tra i partecipanti si è distinto un atleta italiano, che ha conquistato il titolo dopo aver superato diversi avversari nel corso della competizione. La vittoria rappresenta un risultato di rilievo per il giocatore e per il suo paese.
Impresa di Francesco Mattiangeli che vince il Major Fistf di calcio da tavolo svoltosi a Palma di Maiorca nel corso dell’ultimo fine settimana, una tra le competizioni più prestigiose del panorama internazionale. Nella categoria Veteran riservata agli over 50, che vedeva al via 40 giocatori.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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