Btp stabili al 3,77% | mercati ignorano il rischio in Medio Oriente

I rendimenti dei titoli di stato a 10 anni si mantengono stabili al 3,77%, mentre i mercati finanziari non mostrano segnali di nervosismo nonostante la crescente tensione in Medio Oriente. Le negoziazioni sui mercati azionari e obbligazionari continuano senza grandi variazioni, anche se le questioni geopolitiche restano al centro delle preoccupazioni degli investitori. Si attendono ulteriori sviluppi sulla situazione internazionale e sul possibile impatto sui conti pubblici italiani.

? Domande chiave Perché i mercati ignorano il rischio di un conflitto in Medio Oriente?. Come influirà la stabilità dei rendimenti sul rientro del deficit italiano?. Chi pagherà concretamente il costo degli interessi sul debito pubblico?. Quando le prossime aste metteranno alla prova la fiducia degli investitori?.? In Breve Spread stabile a 75 punti base rispetto ai Bund tedeschi sopra il 3%.. Aste Bot il 12 maggio e Btp il 13 maggio per finanziare il debito.. Obiettivo deficit sotto il 3% del PIL entro la fine della legislatura.. Nuove emissioni Btp Short Term previste per i giorni 26, 27 e 28 maggio..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

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