Borgo del talco in via Bezzecca a Padova tra swing laboratori e mercato di quartiere

Da padovaoggi.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio si terrà l’ultimo evento primaverile di “Borgo del Talco” su via Bezzecca a Padova. L’iniziativa fa parte di un progetto di rigenerazione urbana nella zona di Porta Trento, con attività che includono musica swing, laboratori creativi e un mercato di quartiere. L’evento mira a rivitalizzare l’area e coinvolgere la comunità locale in diverse attività.

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È in programma domenica 17 maggio l’ultimo appuntamento primaverile con “Borgo del Talco”, il progetto di rigenerazione urbana di Porta Trento che restituisce nuova vitalità a via Bezzecca. Dalle 10 alle 18.30 la strada sarà nuovamente pedonalizzata e si trasformerà in uno spazio di incontro.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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