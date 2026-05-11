Bonansea | Orgogliosa di dividere il record con Girelli Rigore? Un segreto – VIDEO

L’attaccante della squadra di calcio femminile ha dichiarato di essere orgogliosa di condividere un record con una sua compagna di squadra. Ha anche parlato di un rigore, senza però svelare i dettagli sul modo in cui viene eseguito. Le sue parole sono state rese note attraverso un video in cui ha commentato l’episodio e il traguardo raggiunto. La giocatrice ha espresso soddisfazione per questa conquista condivisa.

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