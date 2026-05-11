Bonansea | Orgogliosa di dividere il record con Girelli Rigore? Un segreto – VIDEO
L’attaccante della squadra di calcio femminile ha dichiarato di essere orgogliosa di condividere un record con una sua compagna di squadra. Ha anche parlato di un rigore, senza però svelare i dettagli sul modo in cui viene eseguito. Le sue parole sono state rese note attraverso un video in cui ha commentato l’episodio e il traguardo raggiunto. La giocatrice ha espresso soddisfazione per questa conquista condivisa.
di Mauro Munno Bonansea: «Orgogliosa di dividere il record con Girelli. Rigore? Un segreto». Le dichiarazioni dell’attaccante bianconera. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Barbara Bonansea ha parlato in conferenza stampa al termine del pareggio con l’Inter che ha garantito alla Juventus Women la qualificazione alla prossima Champions. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata 241 PRESENZE CON LA JUVE – «Il numero è grande, sono ovviamente molto contenta e orgogliosa di aver vestito questa maglia per 241 volte. Dirlo mi emoziona. Sono contenta soprattutto perché oggi abbiamo raggiunto l’obiettivo della Champions League.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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