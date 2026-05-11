Bergamo Mi ha rapinato la catenina e ha detto | Scusa bro

Da ecodibergamo.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato sera in via Vivaldi a Bergamo, un uomo di 63 anni è stato vittima di una rapina mentre passeggiava con il cane. Un uomo si è avvicinato e gli ha strappato la catenina al collo, dicendo: «Scusa bro». La vittima ha riferito che l’aggressore ha agito con rapidità, senza usare violenza fisica, e si è allontanato subito dopo aver compiuto il gesto.

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LO SCIPPO. Un uomo di 63 anni vittima di un maranza sabato sera in via Vivaldi in città, mentre portava a spasso il cane: «Un colpo al collo». «Stavo passeggiando con il cane, un cucciolo di Lagotto di soli 5 mesi, in via Vivaldi dietro casa mia. Erano le 22.30 quando ho visto arrivare questo ragazzo a piedi. Lo avevo notato poco prima davanti alla sala slot di via Borgo Palazzo con il monopattino, deve avermi puntato perché poco dopo me lo sono trovato davanti a piedi, ha visto che ero un po’ spaventato, mi ha dato un colpo dietro il collo e mi ha strappato la catenina d’oro». Rapina sabato sera ai danni di un uomo di 63 anni residente in via Borgo Palazzo: non è andato in ospedale ma il mattino dopo è ancora scosso.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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