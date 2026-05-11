Barilla a Tuttofood 2026 | nuove consistenze ingredienti innovativi e filiere responsabili

A maggio 2026, durante l’evento Tuttofood, l’azienda ha presentato nuove gamme di prodotti con formati e consistenze riviste, oltre a ingredienti innovativi. Sono state illustrate anche linee bakery progettate per diversi momenti della giornata, puntando a combinare sapore ed equilibrio alimentare. La partecipazione si è concentrata sulla proposta di un’offerta alimentare che integra gusto, innovazione e attenzione alla qualità nutrizionale.

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