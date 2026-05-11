Avete bisogno del passaporto entro il 31 luglio? Ecco che cosa dovete fare

Se avete bisogno del passaporto prima del 31 luglio 2026, potete approfittare di un open day organizzato dalla questura locale. L’evento si terrà sabato 16 maggio, dalle 8 alle 13, presso l’ufficio passaporti. Durante questa giornata, sarà possibile ottenere il documento senza appuntamento e con tempi di attesa più rapidi. È consigliabile presentarsi con i documenti necessari e arrivare in orario.

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