Avete bisogno del passaporto entro il 31 luglio? Ecco che cosa dovete fare
Se avete bisogno del passaporto prima del 31 luglio 2026, potete approfittare di un open day organizzato dalla questura locale. L’evento si terrà sabato 16 maggio, dalle 8 alle 13, presso l’ufficio passaporti. Durante questa giornata, sarà possibile ottenere il documento senza appuntamento e con tempi di attesa più rapidi. È consigliabile presentarsi con i documenti necessari e arrivare in orario.
Open day straordinario dell’ufficio passaporti se vi serve il documento entro il 31 luglio 2026. La questura di Monza ha programmato per sabato 16 maggio un open day dalle 8 alle 13. Un accesso riservato esclusivamente agli utenti che si saranno prenotati. La prenotazione potrà avvenire dalle 13.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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